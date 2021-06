Ilary Blasi senza Francesco Totti all’evento più importante, i dettagli

Ilary Blasi lasciata da sola dal suo Francesco Totti. Cosa succede tra i due? L’essenza del Pupone si fa notare: il motivo

Momento di festa e di gioia per Ilary Blasi che non ha però affianco a sé il marito Francesco Totti. Cosa succede alla coppia? La foto dell’evento senza il Pupone affianco alla conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha fatto il giro del web e ha fatto insospettire i tanti fan.

I due stanno insieme da tanti anni, hanno costruito una bella famiglia e su di loro non ci sono mai stati grossi “scandali” di gossip. Ora perché alla cerimonia di casa Blasi l’ex capitano della Roma non c’è? Ilary ha un ruolo importante ma è da sola.

Ilary Blasi, è festa ma Totti non c’è: ecco perché

Ilary Blasi da sola al battesimo della piccola Jolie Maria Santa, la figlia della sorella Malory nata il 25 aprile scorso. La zia famosa ha un duplice ruolo, non solo parente d’eccezione ma genitore spirituale della piccola. È lei che i genitori hanno scelto come madrina.

Ilary e Melory sono molto legate e la sorella della conduttrice era stata già scelta come madrina di Cristian Totti, il primogenito della coppia.

Tramite i social, Ilary si è fatta apprezzare molto per il suo look romantico e impeccabile. Elegante e molto sofisticata con un abito in tulle, stretto in vita, color avorio e pois chiari. A completare l’outfit sandali bassi e luminosi e gioielli molti easy.

Una giornata meravigliosa se non per un’assenza che si è fatta notare eccome. Perché Francesco Totti non è affianco alla moglie? Motivi di lavoro lo hanno trattenuto all’estero.

Dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura degli Europei di calcio, è andato verso Mosca. Nulla di preoccupante dunque. L’assenza dello zio Francesco è più che giustificata da Ilary e dal pubblico. Nessun problema tra i due, solo un falso allarme.