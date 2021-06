Lo scatto del bacio di Jennifer Lopez e Ben Affleck sta facendo il giro del mondo. Dopo vent’anni tra i due è risbocciato l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Una passione riaccesa dopo vent’anni. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono l’esempio di come gli amori finiti possano sbocciare per una seconda volta. Nelle ultime settimane i due vip avevano accesso il gossip in merito a un loro ritorno di fiamma. A confermare la passione riemersa erano stati una serie di scatti. Ma ora arriva una nuova prova schiacciante che ha stupito i fan da tutto il mondo.

Ad accendere il gossip è stata infatti una foto in cui i divi vengono ritratti intenti a baciarsi. Il dolce scatto è stato immortalato nell’ambito di una cena per i cinquant’anni di Linda, la sorella della Lopez. Nella suggestiva location del ristorante Nobu di Malibù Jennifer e Ben sono stati pizzicati in dolci effusioni. Nel dehor del locale, in mezzo ad amici e parenti, si sono mostrati teneri e passionali.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: quel bacio passionale

Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano detti addio nel 2003. Dopo 20 anni il ritorno di fiamma tra i vip ha emozionato i fan. Lo scorso aprile Jennifer aveva annullato le nozze con Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball. Dopo alcune apparizioni della cantante insieme a Ben Affleck si è supposto un grande ritorno. Questa volta la coppia è stata colta in dolci e passionali coccole e la foto del bacio che si sono scambiati è stata pubblicata in esclusiva da Page Six.

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che la Lopez desideri trasferirsi da Miami a Los Angeles per trascorre più tempo con Affleck. Qui starebbe cercando una scuola per i suoi gemelli tredicenni Max ed Emme, nati dal matrimonio con il cantane Marc Anthony.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La cantante si era unita in matrimoni con Marc, terze nozze, dopo cinque mesi dalla fine della storia con Affleck. Anche quest’ultimo, sposato con l’attrice Jennifer Garner con cui ha dato alla luce tre figli, si è poi divorziato. Non resta che aspettare l’evoluzione del rapporto tra Jennifer e Ben. Per ora sembra che le cose vadano a gonfie vele.