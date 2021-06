Khaby Lame: quanto guadagna il tik toker? La cifra è esorbitante

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Khaby Lame, il tiktoker che fa i video senza dire una parola? La notizia vi stupirà, i dettagli

Si fa chiamare Khaby Lame ed è un tiktoker seguito da settanta milioni di follower. I suoi video sono diventati virali e il web impazzisce per la sua inventiva. I suoi filmati sono brevi e apparentemente semplici, ma con un obiettivo preciso: incuriosire gli altri e farli divertire. Il giovane ragazzo, ideatore di questo progetto, ha ventuno anni, ma sa già cosa vuole fare da grande.

Tutto è iniziato dopo il licenziamento post-covid, il giovane ha deciso di dedicarsi al web sfruttando al meglio le sue potenzialità. Oggi è uno tra i più gettonati, anche su Instagram è seguito da quasi ventidue milioni di follower, un numero che si avvicina a quello della regina degli influencer Chiara Ferragni.

GUARDA QUI>>>>“Lato B perfetto” Alessia Marcuzzi, la FOTO di spalle che fa sognare

Khaby Lame: quanto guadagna? La cifra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)



GUARDA QUI>>>“Uomini e donne”, volto storico lascia il programma? La decisione definitiva

Molti di voi si staranno chiedendo quanto guadagna il giovane ragazzo dai video muti. Khaby Lame usufruisce di un fondo messo a disposizione dalla piattaforma cinese Tik Tok per i creator più promettenti affinché continuino il loro lavoro. Le regole cambiano da nazione a nazione e secondo le informazioni disponibili dalle linee guida di TikTok, in Italia si può arrivare al guadagno di circa 1 euro ogni 100 mila visualizzazioni.

Khaby Lame utilizza gli stitch, cioè dei video a doppio riquadro con i quali i tiktoker si rifanno a video già esistenti. Visto che i suoi filmati conquistano circa sessanta milioni di visualizzazioni, arrivando fino a duecento milioni, il giovane intascherà quindi almeno cinquecento euro ogni performance.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

Per il momento il ragazzo cerca di sfruttare al meglio le sue potenzialità e non perde occasione di usufruire delle possibilità che internet mette a disposizione. Per chi ha inventiva ed è originale, internet potrebbe essere un mezzo di guadagno molto importante.