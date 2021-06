Loredana Lecciso e la sofferta decisione. Il triangolo amoroso doveva finire

Loredana Lecciso ha detto basta, tutto era diventato troppo più grande di lei, il fardello era diventato troppo pesante.

Loredana Lecciso è famosa per essere la seconda moglie di Albano Carrisi, ha iniziato la sua carriera in televisione in una piccola emittente di Lecce, Canale Otto per poi raggiungere le emittenti nazionali grazie a suo marito.

Loredana nella vita ha fatto un po’ di tutto, è un ex giornalista, conduttrice, modella, showgirl ed attrice teatrale. Nel 2005 ha esordito anche come cantante pubblicando il suo brano “Si vive una volta sola” nel 2009 ha riproposto una cover di “Se mi lasci non vale”.

Dall’unione con Albano Carrisi sono nati due figli, Yasmine e Albano Junior, la loro storia d’amore è stata sempre “disturbata” dalla pesante e costante presenza di Romina Power, la prima moglie di Albano.

Albano e Romina hanno fatto e fanno emozionare, intere generazioni hanno sognato e fantasticato con il loro amore, fin quando la loro “felicità” non finì nel 1993 quando scomparve nel nulla la primogenita Ylenia, mai più ritrovata.

Loredana ha sempre sofferto gli attacchi mediatici e le frecciatine della Power ed ora ha deciso di cambiare vita.

Loredana Lecciso rompe il triangolo amoroso

Era il 2005, Albano era un naufrago dello show “L’Isola dei Famosi” e Simona Ventura dava la triste notizia al cantante, Loredana aveva deciso di lasciarlo e stava andando via da Cellino San Marco insieme ai figli.

L’artista, in maniera del tutto diplomatica, si rammaricò della decisione rimanendo composto e calmo nelle sue parole. La storia tra Loredana ed Albano è sempre stata sotto i riflettori così come quella di Romina e lo stesso Albano. Il triangolo amoroso ha da sempre affascinato il gossip ed i tira e molla hanno incuriositi milioni di italiani.

Oggi non si capisce cosa siano Loredana ed Albano ma sembrerebbe che la showgirl abbia deciso di allontanarsi definitivamente da Cellino San Marco. Dagospia spiega che la decisione è molto sofferta ma doverosa.

Ma per quale motivo Loredana ha deciso di andar via? Il motivo è da ricercarsi proprio nell’ex moglie del cantante.

Sembrerebbe che la showgirl non riuscirebbe più a sopportare la presenza di Romina Power nelle loro vite. Ritornata in famiglia da un po’ di tempo. La presenza troppo imponente della Power avrebbe fatto prendere questa decisione drastica alla Lecciso. Ma sarà finita davvero? Vedremo.