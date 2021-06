“Love is in the Air” anticipazioni 16 giugno: Selin scopre tutto!

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà la cena di Eda e Serkan con Selin ma qualcosa andrà storto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Love is in the Air si prepara all’appuntamento di metà settimana, forse il più atteso dopo gli ultimi eventi a cui abbiamo assistito. Eda e Serkan stanno continuando la loro finta relazione e adesso è arrivato il momento della grande prova: la cena con Selin, che si è auto invitata a casa del suo ex fidanzato per vedere se davvero Eda e Serkan stanno insieme.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Eda ha dovuto portare i suoi effetti personali a casa di Serkan per rendere credibile la loro convivenza, ma nel bel mezzo del trasloco Eda si accorge che manca lo scatolone più importante, quello dei vestiti. Va improvvisamente nel panico perché si accorge di non potersi più vestire ed è costretta a chiamare le sue amiche per chiedere aiuto. Anche questo problema sembra rientrare alla fine, ma se avessero saputo quello che sarebbe successo durante la cena, avrebbero sicuramente rimpianto il problema dei vestiti: infatti il destino ha in serbo qualcosa di decisamente più grave di uno scatolone.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a ” L ᴏ ᴠ ᴇ I s I ɴ T ʜ ᴇ A ɪ ʀ ” (@l oveisintheair.ita_2021)

Selin non riesce a credere che Serkan abbia deciso davvero di convivere con Eda, perché quando loro stavano insieme lui aveva intenzione di prendersela comoda su tutto e non può essere che con Eda stia correndo così tanto. Perciò decide di indagare e, mentre cerca indizi, trova il contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan.