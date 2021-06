Ludovica Pagani, baciata dal sole di Mykonos: bikini mozzafiato – FOTO

Ludovica Pagani, direttamente da Mykonos sfoggia un bikini mozzafiato. La sua foto è tra le più cliccate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Scatti che fanno battere il cuore quelli di Ludovica Pagani, l’influencer infatti è a Mykonos e si sta godendo dei momenti di relax dopo una stagione intensa di lavoro. Alle spalle un tramonto sognante ma la vera protagonista è lei che sfoggia per l’occasione un outfit sulle tonalità bianche e rosse.

Gonna a tubino rossa alta in vita, abbinato al cerchietto e poi camicia bianca scollata lungo le spalle e maniche a sbuffo. Per concludere sandalo bianco. Bellissima come sempre, quel sorriso appena accennato incanta tutti.

L’ultimo post è decisamente bollente.

LEGGI ANCHE -> Il risveglio più bello, Elisabetta Gregoraci sul letto e in accappatoio si apre al centro:pazzesca – FOTO

Ludovica Pagani in bikini, un sogno che si avvera (per i follower)

Per saperne di più, vai su Successivo