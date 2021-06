La cantante Elodie ha appena esordito con una rivelazione che tutti i suoi fan stavano aspettando. L’annuncio è emozionante.

E’ un annuncio a lungo atteso dai suoi ammiratori quello in cui si è finalmente ed orgogliosamente cimentata questa mattina la talentuosa cantante romana, Elodie Patrizi. In seguito alle sue ultimissime dichiarazioni rilasciate al noto settimanale “DiPiù” a riguardo della sua “felice e serena” relazione amorosa con il rapper Marracash, Elodie torna a parlare del prossimo futuro.

A dispetto dunque di un passato in cui ha dovuto convivere con situazioni adesso reputate come “sbagliate”, facendo ad esempio riferimento ad una relazione nociva vissuta nel periodo dei suoi vent’anni, pare però che ognuna di queste sue esperienze l’abbiano ad ogni modo resa ad oggi l’artista consapevole di sé stessa e dei suoi punti di forza che tutti amano. Scopriamo adesso cosa ha detto la cantante poco fa nel suo annuncio in diretta.

Elodie e l’emozionante rivelazione in diretta: “Manca pochissimo”

Attraverso le sue storie Instagram Elodie, inizialmente si inquadra mostrandosi in primo piano, per poi avvicinarsi ancor di più alla telecamera. La cantante finirà col pronunciare la seguente frase sussurrando: “Manca pochissimo”. Poi deciderà di concedersi un brevissima pausa prima di rivelare il restante del contenuto. Il risultato sarà quello di essere riuscita a coinvolgere totalmente i suoi spettatori servendosi di un audace gioco di suspence adatto alla rivelazione. “Sul canale Twitch di Amazon Prime“, continuerà Elodie restando nuovamente in silenzio ma voltando la telecamera per inquadrare un dettaglio ben visibile alle sue spalle.

Si tratta niente meno dell’esordio della nuova stagione di “Celebrity Hunted“, scritta luminosa che apparirà proprio sullo sfondo del fugace video condiviso sui social. La serie avrà inizio il prossimo 18 giugno, ed oggi pare si sia appena conclusa la conferenza stampa tenutasi in occasione della sua presentazione ufficiale assieme ad i membri del cast.

Infine, ad aggiungersi all’outfit molto particolare dalla tinta nera sfoggiato durante la breve clip, vi sarà un ultimo bellissimo scatto della cantante ad attirare l’attenzione su di sé. Questa volta, meno di un’ora fa, si tratta di una Elodie immortalata nei panni di integerrima fuggitiva nei suoi occhiali da sole. La quale si trova immersa in un suggestivo sottoscala ricoperto da libri di vario genere.