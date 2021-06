Michelle Hunziker su Instagram annuncia l’evento più atteso della stagione: il ricavato andrà in beneficenza alle vittime di violenza domestica

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Ha esordito qui in Italia che era appena una ragazzina: questo Paese l’ha accolta, adottata e le ha voluto bene fin dal primo momento. Con la sua sprezzante ironia ha conquistato davvero tutti e nel corso degli anni i suoi fans l’hanno vista crescere e diventare la donna e il personaggio pubblico che ad oggi tutti amano in tv e sui social.

Michelle Hunziker annuncia l’Iron Boot Camp 2021: “Sarete dei nostri?”

Michelle adesso ha finito il suo consueto appuntamento con Striscia la Notizia, ma non ha intenzione di starsene con le mani in mano ora che l’estate è cominciata. Anzi. Proprio negli ultimi minuti ha annunciato sul suo profilo di Instagram l’Iron Boot Camp 2021. Già lo scorso anno aveva preso luogo e, considerato il successo ottenuto, tornerà quest’anno per il secondo anno di seguito con allenamenti ancora più “strong”, tanto cibo e divertimento per chiunque deciderà di partecipare. Un evento che tutti stavano attenendo dopo quello avvenuto nel 2020 che ha lasciato tutti quelli che hanno partecipato senza parole.

Sono numerosi i commenti sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram dove ha annunciato l’evento e in tanti a voler partecipare: “Abbiamo proprio bisogno di qualcosa del genere dopo il duro anno che abbiamo passato, grazie per aver deciso di organizzare questo evento anche quest’anno a cui proverò senza ombra di dubbio a partecipare“.