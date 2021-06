“Occhi che parlano”. Miriam Leone, il selfie che lascia senza fiato. Alta temperatura – FOTO

Miriam Leone. Le bellissima attrice siciliana è super attiva su Instragram. Sul popolare social network informa i suoi fan: novità in arrivo

Venuta alla ribalta nel 2008 grazie alla vittoria della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, Miriam Leone è una delle attrici di maggior successo del cinema italiano contemporaneo.

Ha imperversato per un breve periodo sugli schermi televisivi per abbandonarli, piano piano del tutto. La recitazione è il suo grande amore. Ha all’attivo al momento ben tredici lungometraggi e ha partecipato a numerose fiction di primo piano, andate in onda sia sulle reti Rai, sia su Mediaset e Sky.

Il film che i suoi fan stanno attendendo con fervore uscirà nelle sale il 16 dicembre 2021. Si tratta di “Diabolik” in cui interpreta Eva Kant, compagna del famigerato ladro, che avrà il volto di Luca Marinelli. Insieme a loro Valerio Mastandrea, che interpreta l’ispettore Ginko. La pellicola è conclusa già da parecchio tempo ma ha subito uno slittamento di un anno a causa della diffusione della pandemia da Coronavirus.

Dove rivedremo l’attrice catanese?

Miriam Leone, una siciliana al nord

L’attrice Miriam Leone utilizza sul suo profilo Instagram l’hashtag #unasicilianaalnord per descrivere la sua condizione attuale. É lei stessa che informa di essere tornata a Milano dopo una trasferta nell’isola natia e di sentire prepotentemente l’arrivo della stagione estiva.

“Martedì. Estate. Milano. Temperatura percepita: Borneo” – scrive in didascalia. Il capoluogo lombardo non le dà la possibilità di godere del mare della sua terra, tuttavia l’attrice è frizzante, energica e piena di novità. Al momento, però, si tratta di impegni top secret. “Tra qualche giorno vi svelerò qualche nuovo progetto e una buona novella. Mi mancate… ogni tanto sto in silenzio perché troppo impegnata a vivere… Intanto abbracci freschi”.

Cresce l’hype ma Miriam Leone non lascia i fan a bocca asciutta. Regala loro un meraviglioso selfie che la ritrae in primissimo piano. Spiccano, senza dubbio, i suoi espressivi e magnetici occhi verdi. “Hai gli occhi che parlano!” – commenta un utente. Altri si accodano in una miriade di complimenti: “Stupenda”, “Unica”, “Se tutti i martedì fossero così sarei dannatamente raggiante”.

Ritroveremo presto la Leone in un altro appuntamento prestigioso. L’attrice è stata, infatti, candidata come miglior attrice in una commedia ai prossimi Nastri d’Argento grazie alla sua interpretazione nel film “L’Amore a domicilio”. Urge un rewatch.