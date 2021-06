Ambra Angiolini ha condiviso sui social una dolce e ironica dedica per il compleanno della madre. Subito è boom di like e commenti.

Ambra Angiolini emozionata e ironica allo stesso tempo? Per l’attrice oggi è un giorno speciale in quanto è il compleanno della madre Doriana, punto di riferimento da tutta la sua vita che l’ha supportata in ogni fase della sua carriera.

Ambra infatti ha debuttato nello spettacolo da giovanissima conducendo, ancora minorenne, il famoso programma “Non è la Rai”. All’epoca la famiglia della ragazza viveva in una frazione nei pressi Roma e pertanto la madre l’accompagnava ogni giorno agli studi della Rai. Molto somiglianti, eccetto per il colore dei capelli, Doriana è bionda mentre Ambra è bruna, l’attrice ha sempre affermato come la donna sia stata per lei un esempio e di come le sia molto grata.

In occasione del suo compleanno ha condiviso una dolcissima e ironica dedica su Instagram che ha emozionato i suoi 822 mila follower. In accompagnamento uno scatto che ritrae Doriana al fianco di Jolanda, la figlia di Ambra e Francesco Renga.

Ambra Angiolini, gli auguri alla madre: il dettaglio fa impazzire i fan

“Auguri ma’…a te Lady Gaga te spiccia casa. Ti amiamo”. Queste le parole condivise da Ambra Angiolini sotto l’ultima foto postata sul suo account Instagram in occasione del compleanno della madre. Si tratta di uno scatto che ritrae la madre Dorina e la figlia Jolanda.

Sorridenti si mostrano abbracciate. Nelle parole di Ambra emerge infinito affetto ma anche tanta ironia. Nella foto infatti la madre indossa una bizzarra t-shirt che mostra la stampa di un decolletè scoperto. I fan si scatenato nei commenti mostrandosi stupiti e divertiti per gli auguri ironici dell’attrice. Molti scherzano sulla maglia indossata da Dorina.

“Fantastica”, “Mito”, “Ma la maglietta?”, “La maglia merita”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post a dimostrazione dell‘affetto dei fan per la madre della Angiolini.