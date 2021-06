“Da Morsicare” Zoe Cristofoli il fisico pazzesco in costume. Divina – FOTO

Zoe Cristofoli e la sua ultima foto mandano in escandescenza i social. L’influencer si copre con il cappello e di dietro è uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non sono più una coppia. È questa la notizia che da giorni interessa le pagine di gossip.

La voce circolava da diverse settimane fino alla conferma arrivata proprio dalla modella e influencer che ha scritto: “Adesso non è che ogni persona con cui mi vedete insieme… sono single! – ha puntualizzato Zoe – Ho tantissimi amici nel mondo del calcio…ma non sono fidanzata” ha puntualizzato mettendo le mani avanti verso possibili nuove insinuazioni.

“La Tigre di Verona” dunque attira ancora di più l’attenzione. La sua ultima foto potrebbe svelare della novità sulla sua relazione.

Zoe Cristofoli, il cappello davanti e dietro? Web in fiamme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Come si consola Zoe Cristofoli dopo la rottura dal difensore rossonero? Con una bella foto che lascia senza fiato i follower. Solo lo slip addosso e un fisico scolpito e ridefinito dai suoi tanti e ormai famosi tatuaggi.

L’influencer si copre il decolleté con una con uno mega cappello di paglia ma lascia intravedere, dal lato, le sue forme generose. E lo slip non copre quasi nulla. Si insinua nelle sue abbondanze che sono rivolte al pubblico e con lo sguardo un po’ ammiccante fa collassare tutti.

La temperatura sale con lo scatto che lei intitola “Mamacita🖤” e con i tanti complimenti che riceve sembra dimenticare un po’ la sofferenza amorosa.

Oltre 132 mila like e tra i tanti commenti, il primissimo a dire il vero, spunta anche quello del suo ex, Theo Hernandez che, evidentemente colpito da cotanta bellezza, non è riuscito a trattenersi. Inserisce due emoticon: quella stupita e quella con gli occhi a cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Una dichiarazione a tutti gli effetti per colei che è stata la sua compagna per circa un anno. Molte le domande per i due ma tra i tanti follower c’è anche chi non pensa al gossip e commenta la bellezza di Zoe, “Da Morsicare”.