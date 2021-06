“Mr Wrong – Lezioni d’Amore” distrutto per una notte: il risultato inaspettato

Chi ha vinto la gara di share di lunedì 14 giugno 2021? Ecco i dati di ascolti della serata, la Rai è ancora in cima? I dettagli

Gli Euro2020 sono iniziati da meno di una settimana e sono molto seguiti dal pubblico italiano che non vede l’ora di rivedere la propria squadra scendere in campo. Ieri sera la Rai ha mandato in onda il match Spagna- Svezia finito con il pareggio. A fare da concorrenza alla partita, su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore.

Quali sono i dati di ascolti della serata del 14 giugno 2021? Scopriamo insieme chi si è aggiudicato il primo posto.

GUARDA QUI>>>Elisabetta Gregoraci, la ricordate a “Miss Italia”? Era il 1997. Irriconoscibile – FOTO

Ascolti tv: chi è il vincitore del 14 giugno 2021?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

GUARDA QUI>>>“Da Morsicare” Zoe Cristofoli il fisico pazzesco in costume. Divina – FOTO

Anche nella serata del 14 giugno 2021 sono gli Euro2020 a vincere la gara di share e ascolti aggiudicandosi così il primo posto sul podio. La partita Spagna-Svezia ha conquistato 5.673.000 spettatori pari al 25% di share. In seconda posizione arriva quindi l’esordio di Mr Wrong- lezioni d’amore che ha intrattenuto solo 1.971.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Analizziamo poi gli altri dati dei restanti programmi e film andati in onda ieri sera.

Rai2: Hawaii Five O 1.377.000 spettatori pari al 5.8% di share, mentreNCIS New Orleans 1.073.000 spettatori con il 4.9% di share.

Italia 1: Apes Revolution – Il Pianeta Delle Scimmieha 737.000 spettatori, 3.8% di share.

Rai3: “Report” 1.895.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” 971.000 spettatori con il 5.9% di share.

La7: Julie & Julia 601.000 spettatori con uno share del 2.9% di share.

Tv8: Gomorra – La Serie 352.000 spettatori con l’1.6% di share.

Nove: Anna and the King 331.000 spettatori con l’1.8% di share.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA EURO 2020 (@euro2020)

Questa sera la Rai trasmetterà un nuovo match degli Euro2020 tra Francia e Germania, mentre su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di New Amsterdam. Su Italia 1 ci sarà un episodio di Le Iene inerente al caso Mario Biondo.