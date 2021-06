Problemi per Alessia Marcuzzi: la conduttrice è fuori da Mediaset? – VIDEO

Problemi per Alessia Marcuzzi, il cui ruolo all’interno del palinsesto televisivo è stato fortemente ridimensionato: cosa accadrà il prossimo anno?

La stagione televisiva che sta per concludersi non è stata senza dubbio delle migliori per Alessia Marcuzzi, storica conduttrice del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei Famosi“. Se la versione vip del primo programma, ormai da qualche anno, è guidata da Alfonso Signorini, il reality basato sulla sopravvivenza ha invece visto il debutto alla conduzione di Ilary Blasi.

Per quest’anno, Alessia è rimasta al timone de “Le Iene“, la trasmissione che la vede da tanti anni al fianco di Nicola Savino. Da diverse settimane, tuttavia, circolano alcuni rumors in merito ad una volontà di rinnovamento da parte di Pier Silvio Berlusconi. Il ruolo della Marcuzzi vacillerebbe più che mai, specie dopo le ultime notizie che riguardano “Temptation Island“.

Problemi per Alessia Marcuzzi: è fuori da Mediaset? – VIDEO

Quest’anno, il palinsesto di Mediaset non ha senza dubbio favorito la splendida Alessia Marcuzzi. Da anni volto di punta dell’emittente televisiva, la conduttrice ha visto il proprio ruolo notevolmente ridimensionato. Fuori dal “Grande Fratello” e da “L’Isola dei Famosi”, che ha sostituito la 48enne romana con Ilary Blasi, la Marcuzzi è stata esclusa anche da “Temptation Island”. A fronte delle problematiche relative alla pandemia, infatti, il palinsesto estivo prevede un’unica edizione, che sarà condotta da Filippo Bisciglia.

Le notizie che arrivano dai vertici Mediaset non sono rassicuranti, d’altra parte. Pier Silvio Berlusconi sarebbe alla ricerca di volti inediti a cui affidare nuove trasmissioni, o da collocare nei programmi di punta delle reti televisive. Si vocifera, a tal proposito, che l’amministratore delegato stia “corteggiando” conduttrici come Elisa Isoardi e Vanessa Incontrada.

La posizione di Alessia Marcuzzi appare quanto più precaria. I telespettatori, affezionatissimi a lei, sperano che le venga riservato un posto nel palinsesto televisivo del prossimo anno.

