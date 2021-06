Elisabetta Gregoraci ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata radiosa. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza mozzafiato, occhi profondi e immancabile sorriso. Elisabetta Gregoraci ha conquistato il popolo del web con un nuovo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. La showgirl, seguita sul social da più di un milione di follower, è amatissima dal pubblico.

Sul feed del suo account si possono ammirare foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Dagli shooting che la vedono protagonista, ad attimi di quotidianità. Classe 1980, conduttrice, modella e showgirl sono il suo fascino e il carisma a conquistare il pubblico. 41 anni, di origini calabresi, la sua bellezza è intramontabile. Il suo nome è diventato noto dopo la sua partecipazione alle finali di Miss Italia. Di seguito ha sfilato per importanti stilisti e preso parte a trasmissioni come “Ciao Darwin”, “Stasera tutto è possibile”, “Made in sud”.

Nel 2006 si è legata con l’imprenditore Flavio Briatore, molto più grande di Elisabetta, accendendo il gossip. I due si sposano nel 2008 dando poi alla luce il figlio Nathan Falco. Il loro rapporto si è rotto nel 2017 portandoli alla separazione.

Elisabetta Gregoraci sublime: sul letto in accappatoio fa impazzire

