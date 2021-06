Romina Power è l’attrice e cantante per eccellenza. Negli anni ha emozionato milioni di persone e l’Italia (sua Patria acquisita) la ama alla follia.

Romina Power è nata a Los Angeles (in California) nel 1951, è figlia d’arte ovvero di due attori cinematografici, Tyrone Power e Linda Christian. Il padre muore dopo pochi anni dalla sua nascita e Romina si trasferisce con la sorella più piccola in Messico, entrambe furono accudite dalla nonna.

All’età di 9 anni arriva in Italia con la madre ed il patrigno, qui conclude le elementari ma nel corso dell’adolescenza tenderà sempre a fuggire, in quanto conclude gli studi tra Londra e Los Angeles.

Dopo gli studi ritorna in Italia e nel 1967 incontra quello che poi diventerà suo marito, Albano Carrisi. I due vivono una vera favola, una storia d’amore travolgente ed unica, il loro rapporto è così forte che iniziano a calcare il palcoscenico insieme. Il pubblico li ama e grazie alle loro canzoni vivono la loro “felicità”.

L’amore tra i due viene messo alla prova quando nel 1993 scompare la loro primogenita Ylenia, la ragazza non è stata più ritrovata. Dopo questo pesante momento subentra il divorzio e il sogno di milioni di italiani muore così come la loro unione.

Romina è nel cuore degli italiani, tutti la amano

Dopo il divorzio da Albano, Romina ha fatto da pendolare tra Los Angeles e l’Italia. Per un lungo periodo è scomparsa dai palcoscenici e si è ritirata a vita privata, negli ultimi anni l’abbiamo rivista duettare con il suo ex marito riscuotendo quella vecchia approvazione e gioia che il pubblico aveva perso nella coppia.

I duetti sempre più frequenti hanno suscitato anche la gelosia della ormai ex compagna di Albano, Loredana Lecciso in più di un’occasione ha dovuto parare i colpi eleganti della Power. Ma questa è un’altra storia.

Romina in Italia soprattutto è un’istituzione, si mostra sempre molto disponibile con i suoi ammiratori. Un simpatico aneddoto è successo ieri in Puglia, per l’esattezza a Ceglie Messapica al supermercato Dok.

La Power è in vacanza con il figlio Yari Carrisi in Puglia, prima di raggiungere degli amici per cena mamma e figlio si sono fermati al supermercato. Nonostante gli abiti molto casual e il camuffamento la gentile signora non è passata inosservata. Infatti alcuni addetti del supermercato si sono avvicinati a questa signora misteriosa e le hanno riferito che la somiglianza con Romina Power fosse veramente straordinaria.

Romina dolce e sorridente come sempre ha risposto che in tanti le dicono la stessa cosa, così gli addetti hanno capito che si trattava proprio di lei ed hanno immediatamente scattato un selfie.

Sia Romina che il figlio Yari sono stati molto disponibili e cortesi.