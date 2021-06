Rosalinda e Zenga, l’attrice spiazza i fan con le sue dichiarazioni: “La situazione è questa”

Rosalinda e Andrea Zenga hanno da poco festeggiato quattro mesi d’amore: l’attrice, in una serie di Instagram stories, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla loro attuale situazione

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, iniziata grazie all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’attrice, che all’epoca era fidanzata da dieci anni, lasciò il suo compagno per vivere un sentimento che era sotto gli occhi di tutti i telespettatori. A distanza di tempo, sembra proprio che il suo cuore abbia fatto la scelta giusta.

Nella giornata di oggi, la Cannavò è impegnata con il cambio di stagione. Tramite una serie di Instagram stories, l’ex gieffina ha documentato il tutto, non mancando di tirare in ballo anche il suo fidanzato: “La situazione è questa“. I fan sono rimasti di stucco.

Rosalinda e Zenga, l’attrice spiazza i fan con le sue dichiarazioni

Quest’oggi, Rosalinda Cannavò si è presa del tempo per effettuare il cambio di stagione. I followers hanno approfittato del momento per tentare di carpire i futuri sviluppi della coppia: in particolare, tutti volevano sapere se l’attrice e il suo fidanzato sarebbero andati a convivere. Da quel che è trapelato sui social, le aspettative dei fan rimarranno deluse. “La situazione attuale a casa mia è questa“, ha detto la Cannavò, inquadrando la propria camera invasa dai vestiti.

Nessun trasloco, dunque, sarebbe attualmente in atto. L’attrice, che ha approfittato del cambio di stagione per mettere ordine nell’armadio, ha anche accusato un mancamento dovuto allo sforzo fisico e alla temperatura rovente. “Prima o poi finirò, ho già riempito tutto l’armadio. Mi sono dovuta stendere nel divano, la temperatura altissima mi ha fatto abbassare la pressione“, ha detto, stravolta, Rosalinda.

Nonostante l’attrice e Zenga non sembrino pronti per compiere il grande passo, gli utenti nutrono ancora qualche speranza.