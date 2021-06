Zodiaco, i segni che vivono con alte aspettative: dei veri sognatori

Niente e nessuno riuscirà a convincere questi segni zodiacali a non sognare a occhi aperti. Ecco come vivono la loro vita

I problemi sono all’ordine del giorno, la vita ci porta spesso ad affrontare ostacoli o situazioni difficili richiedendo una forza d’animo non indifferente. Molte persone tendono a focalizzare la propria attenzione su tutto ciò che accade intorno a loro e a rimanere con i piedi ben piantati a terra. Ne esistono però altre che preferiscono guardare oltre, immaginandosi scenari alternativi. Sognano ad occhi aperti una realtà diversa, nella quale ripongono alte aspettative. Poco importa che siano giudicati come illusi o speranzosi di qualcosa che non accadrà mai. La vita, in fondo, è piuttosto imprevedibile. Scopriamo ora quali segni zodiacali, secondo gli astrologi, tendono a essere più sognatori di altri.

I segni zodiacali che sognano di più

In questa categoria di segni zodiacali troviamo il segno del Toro che spicca per i suoi ideali e la sua creatività. Caratteristiche che lo portano a voler immaginare una realtà differente e lo fa sognando in grande. Un segno che vorrebbe poter combattere tutte le ingiustizie e trovare una soluzione per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere.

Poi troviamo il segno del Cancro che ripone le proprie aspettative su alcuni desideri da realizzare, come trovare l’amore della propria vita e realizzarsi in ambito lavorativo. Gli obbiettivi che si prefissa possono sembrare difficili da raggiungere, ma allo stesso tempo non così impossibili. Il coraggio di inseguirsi e la volontà di volerlo fare davvero potrebbero fare la differenza.

Lo stesso si può dire dello Scorpione che sogna il giorno in cui potrà dirsi davvero soddisfatto della propria vita. Questo comprenderà un grande amore, di quelli difficili da trovare ma che sono in grado di aggiungere un tassello in più alla propria felicità. Sul lavoro ha aspettative più semplici, una buona posizione che gli permetta di vivere serenamente la propria vita e di godersi le esperienze che essa propone.

Nel caso del Sagittario i suoi desideri inseguono un aspetto caratteristico di questo segno: la voglia costante di nuove avventure. Le persone nate sotto il segno del Sagittario vogliono viaggiare, conoscere culture e frequentare luoghi nei quali troveranno il modo di crescere. Una vita fatta di sfide e di salti nel vuoto, adrenalina e riflessioni su quanto sia necessario cogliere sempre l’attimo. Un segno che non si accontenta di una quotidianità apparentemente banale.

Infine troviamo i sognatori per eccellenza, i Pesci. Un segno che sembra vivere costantemente in una realtà parallela, la loro testa è sempre fra le nuvole a immaginare la vita dei sogni. Sensibili ed empatici, i Pesci hanno bisogno di dare libero sfogo alla propria creatività che nutrono attraverso l’arte e sfogano nei modi più vari. Dalla scrittura al disegno, il loro mondo interiore necessita di trovare forma.