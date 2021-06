“Sempre più bella” Rosaria Cannavò in bikini acceca i fan, celestiale FOTO

Rosaria Cannavò dopo “l’Isola dei famosi” non si ferma più e non perde occasione di mostrare i suoi lati migliori ai fan, in bikini è pazzesca

“L’Isola dei famosi” è terminata da una settimana ma gli ex naufraghi sono ormai i più seguiti del web. Con le loro storie e retroscena appena svelati incuriosiscono i fan che non perdono occasione di commentare o fare domande sotto ai post dei vip.

Tra le prime posizione c’è Rosaria Cannavò, showgirl e ballerina che nonostante non sia arrivata in finale ha ancora moto da raccontare. Dopo il reality ha conquistato molte persone arrivando a più di duecento mila follower.

Rosaria Cannavò: bikini e scollatura osé – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Il pubblico l’ha conosciuta meglio durante la trasmissione dove si è lasciata andare mostrando anche i suoi lati più nascosti. Questo non è servito però a portarla in finale e a conquistare il podio, visto che Rosaria è stata eliminata qualche puntata prima.

Alla showgirl però rimarrà un ricordo indelebile di quella esperienza che rifarebbe altre volte. Ma adesso è arrivato il momento di concedersi una vacanza e di rilassarsi tra mare e piscine.

Su Instagram spunta una foto in bikini che lascia tutti senza fiato. Il celeste le sta d’incanto e la rende ancora più bella. Il costume a due pezzi intrecciato in vita le mette in risalto il suo décolleté.

“Sempre più bella e e molto più carina” scrive qualcuno sotto al post. E poi ancora “Pazzesca” e “Splendida”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

I fan la vorrebbero vedere in qualche altra trasmissione e nei prossimi reality in arrivo. Chissà se la loro esigenza sarà soddisfatta? Molti ci sperano vista la sua allegria e naturalezza nel mostrarsi al pubblico. Il “Grande Fratello Vip” è alle porte, sarà lei una delle possibili concorrenti?