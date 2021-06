Shaila Gatta ed il cambiamento che la segnerà per sempre – FOTO

Grande sorpresa per la drastica decisione intrapresa dalla ballerina Shaila Gatta, la sua vita è pronta a cambiare per sempre.

E’ una svolta decisiva quest’oggi per la ballerina Shaila Gatta. Dopo aver dato il suo saluto d’addio nella scorsa settimana, tra commozione ed infiniti ringraziamenti alla trasmissione di “Striscia La Notizia“, è giunto il momento di compiere un passo importante.

Ad un solo giorno dall’entusiasmante ripartenza di “Paperissima Sprint“, guidata dalla stessa Shaila al fianco della collega ed amica Mikaela Neaze Silva, la ballerina sorprende i suoi fan con una sequenza di scatti che raccontano la sua esperienza. Nulla sarà più come prima.

Leggi anche —>>> Antonino Cannavacciuolo riparte con una nuova sfida: dove vedremo impegnato lo chef

Shaila Gatta la drastica svolta: il cambiamento sarà per sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Potrebbe interessarti anche —>>> Harry Styles sbarca in Italia: dove si trova e il motivo del suo arrivo

“Ebbene sì. L’ho fatto“, ammette Shaila nella didascalia agli scatti che documentano la decisione intrapresa e le sue dinamiche. Distesa sul lettino della clinica in cui si è sottoposta all’intervento di chirurgia plastica per un seno più prosperoso, Shaila appare soddisfatta nel suo cambiamento.”Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo e invece…“. Quante volte, nel corso di questi ultimi quattro anni di esposizione mediatica, la ballerina aveva accennato, finanche nelle ultime ore, alle sue riflessioni riguardanti i difetti fisici e le sue insicurezze a riguardo, e di come non sia effettivamente così impossibili superarli in maniera definitiva.

Una decisione sicuramente a lungo ponderata, quella di Shaila. “Dopo un percorso di allenamento intenso”, afferma in seguito l’ex velina – “ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più evidente, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio”. Pur essendo sempre stata autoironica nei suoi interventi riguardanti la sua fisicità, Shaila non ha più dubbi. La decisione di cambiare questa volta è stata quella giusta. In moltissimi dei suoi fan, già a pochi istanti dalla sua pubblicazione, hanno infatti condiviso il pensiero della ballerina, felicitandosi con lei e comprendendo le sue motivazioni. “Bisogna fare sempre ciò che ci fa stare bene 🥰“, augurandole infine una “buona guarigione 🥰“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Ad operarla è stato il dottore Luigi Fantozzi, che Shaila ha menzionato nel suo contenuto su Instagram assieme all’équipe medica al suo seguito, ringraziandolo per il percorso attuato assieme a lei in vista del cambiamento con tanto “di empatia”. Una personalità dotata fortunatamente, stando alla sua descrizione, di professionalità e gentilezza.