Simona Ventura e l’evento drammatico: “Sono senza parole” – FOTO

Simona Ventura ha rivelato di essere rimasta senza parole dopo un evento drammatico di sabato scorso: le sue dichiarazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

La conduttrice televisiva Simona Ventura è rimasta senza parole in seguito a un dramma che si è verificato sabato scorso agli Europei di calcio. Proprio la sfortunata vicenda capitata durante la partita della Danimarca contro la Finlandia, quando Christian Eriksen, calciatore centrocampista danese e dell’ Inter si è accasciato a terra e ha perso i sensi per colpa di un arresto cardiaco che ha lasciato tutta Europa con il fiato sospeso.

La stessa Ventura ha espresso il suo parere a riguardo, rimanendo basita davanti a questa tragedia. Il calciatore della Danimarca si è fortunatamente ripreso e sembra essere sulla via della guarigione e la presentatrice di “Game of games” ha speso queste parole per lui.

Simona Ventura, la sue parole per Christian Eriksen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura ha dichiarato: “Grazie a Dio, Chris pare si stia riprendendo. Ma la cosa che mi ha colpito nel cuore è stato il gesto del capitano della Danimarca”, che ha dimostrato sangue freddo ed è intervenuto per scongiurare il peggio, tirando fuori la lingua del compagno di squadra che era rimasta in gola e che lo stava soffocando. La ex conduttrice di “Quelli che il calcio” ha aggiunto e concluso: “Ho rivisto finalmente i veri valori dello sport, purtroppo sempre più spesso sepolti dal marketing. Vorrei tornare a riabbracciare un certo tipo di calcio, sono una romantica“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Ha raccontato tutto e ha aperto il suo cuore ai suoi fan e follower su Instagram, come si può notare e vedere dal post qui sopra sul profilo ufficiale della Ventura.