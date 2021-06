Striscia la Notizia, l’addio di Shaila e Mikaela ad Antonio Ricci

Sono state le veline più longeve di Striscia la Notizia, ma è arrivato anche per loro il momento di fare i saluti finali

Shaila e Mikaela non saranno più le veline di Striscia la Notizia da settembre. Condurranno però per la terza volta il varietà di Paperissima Sprint. Dopo essere durate più a lungo di tutte le loro precedenti colleghe, sono pronte anche loro a dire addio al tg satirico che le ha rese famose. Da settembre intraprenderanno nuovi percorsi lavorativi sempre inerenti al ballo.

Le parole di Shaila e Mikaela per l’addio a Striscia

Le giovani ballerine si sono aperte riguardo al loro percorso fatto nel tg satirico e del loro imminente addio al programma. Entrambe confermano che durante l’estate si prepareranno alla nuova stagione televisiva per nuovi lavori. Loro sono ben lontante dalle veline di un tempo, il cui stereotipo voleva che fossero donne belle che ballavano poco ed uscivano con i calciatori. Loro stesse infatti rispondono che hanno sicuramente sconvolto con la loro differenza. Almeno nel caso di Mikaela che è stata la prima velina di colore. Shaila ha seguito il cliché in un certo senso, perché è fidanzata con un ex calciatore.

Ma anche lei è sicuramente diversa dalle altre veline per il talento nel ballo. In questi anni hanno affermato di essersi impegnate molto per il programma, provavano fino ad avere dolori ai piedi perché tutto fosse perfetto. E hanno dovuto fare molte acrobazie impensabili che mai erano state fatte prima. Affermano infatti di aver ballato sott’acqua e sospese per aria. A chi le ha definite ammiccanti e provocatorie nelle loro mise, rispondono che non si sono mai sentite tali e che bisogna sempre porsi con eleganza e stile anche quando s’indossa una minigonna. Si aprono anche con le previsione delle future veline che approderanno a Striscia a settembre.

Visti i cambiamenti in auge e loro che hanno creato un precedente, forse ci sarà da aspettarsi un grosso cambiamento. Shaila azzarda e parla di Drag Queen per il programma di Antonio Ricci. A Mikaela invece non dispiacerebbe vivere un ritorno degli uomini velini per la gioia delle donne a casa. Attendiamo con ansia la sorpresa che ci riserverà Striscia!