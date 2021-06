Tik Tok, trend di coppia: “Mio marito potrà avere cinque mogli” – VIDEO

Tra i trend più popolari su Tik Tok c’è il simpatico “Certo che mio marito potrà avere cinque mogli se vuole”: ecco in cosa consiste…

Tik Tok è ormai diventato il social del momento: tra i format di video più popolari ci sono quelli di coppia, in particolare l’imbattibile “Certo che mio marito potrà avere cinque mogli se vuole“.

Il simpatico trend, come si vede nell’esempio mostrato sopra, inizia con un video o uno scatto di coppia e consiste nell’abbinare delle proprie foto al suono, in modo da sottolineare l’ironia dell’affermazione riguardo le cinque mogli. Esse saranno, infatti, semplicemente cinque versioni diverse di noi stesse.

Questa tipologia di tik tok vuole sottolineare dunque la gelosia che si prova verso il proprio partner, che pertanto non potrà mai essere condiviso con altre donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, arriva un nuovo trend: “Me 2019 VS Me 2021”

Tik Tok, il trend di coppia più amato del momento…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, corsa a Versailles: “Spararti! Oddio, corri via!”

Le cinque versioni di noi stesse da mostrare del trend sono le seguenti: ‘me riccia‘, ‘me liscia‘, ‘me con la coda‘, ‘me truccata‘, ‘me al naturale‘.

Diversi personaggi o tiktoker famosi hanno pubblicato i loro video – collage, ad esempio: Alessia Salvatore, Liliana Martinelli, Valentina Abate, Noemi Ober …

Questo format ha divertito milioni e milioni di utenti e si è diffuso presto in tutto il mondo: sono infatti svariati i paesi che hanno riprodotto il trend nella propria lingua.

La frase iniziale del tik tok è stata modificata con versioni differenti, tra cui: “Mio marito potrà avere cinque versioni di me“, “Certo che il mio fidanzato può avere cinque fidanzate“, oppure “Mostro alla mio ragazzo che potrà avere cinque mogli se vuole“.

Non c’è dubbio: Tik Tok esplode sempre di creatività, è pieno di contenuti divertenti e interessanti e dà la possibilità agli utenti di esporsi, raccontarsi e far sorridere gli altri.