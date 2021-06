Un Posto al Sole anticipazioni 16 giugno: tensioni a Palazzo Palladini

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Alberto vivrà un momento di forte tensione a Palazzo Palladini

Un Posto al Sole si prepara all’appuntamento di metà settimana, che andrà in onda come ogni sera alle 20:45 su Rai Tre. Non è un periodo facile a Palazzo Palladini per i nostri amati inquilini: fra intrighi e arrivi indesiderati, ogni famiglia del condominio ha i suoi problemi in questo periodo e sta cercando di affrontarli per vivere al meglio l’estate che incombe su di loro. Andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto sta vivendo un momento drammatico da quando è finita la sua relazione con Clara. Ha commesso tanti errori, soprattutto dopo la nascita di Federico, e la sua compagna ha deciso di lasciarlo e di trasferirsi in terrazza da Angela e Giulia. Alberto le ha provate tutte per riuscire a tornare con lei ma niente è servito a migliorare questa situazione: proprio per questo motivo, tutto ciò che gli resta da fare al momento è fare i conti con il suo orgoglio e scendere a patti con il futuro che lo aspetta. Ma vuole davvero continuare in questo modo?

Roberto ha deciso di fidanzarsi di Lara e, per questo motivo, proverà a far ricredere Marina sul conto della sua amante. Dunque il cerchio attorno a Pietro Abate si ristringe, ma i colpi di scena e le rivelazioni a sorpresa non sono finiti.