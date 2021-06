“Uomini e donne”, volto storico lascia il programma? La decisione definitiva

Riconfermato nel palinsesto di Canale 5 il programma “Uomini e Donne” che tornerà in autunno. Alcune indiscrezioni annunciavano cambiamenti, ma le voci sono state chiarite

Maria De Filippi è stata riconfermata nel palinsesto di Canale 5 e in autunno ritornerà con tutti i suoi programmi, da Amici a Tu Si Que Vales. Non mancherà neanche il format pomeridiano di Uomini e Donne che continuerà a regalare al pubblico intrattenimento ed emozioni con una nuova entusiasmante stagione. Trono Classico e Trono Over saranno ancora una volta al centro della scena, sebbene non siano stati ancora annunciati eventuali cambiamenti. Nelle scorse settimane si è discusso se fossero vere o meno le voci che avrebbero voluto un volto storico lontano dalla trasmissione. Indiscrezione puntualmente chiarita.

Tina Cipollari lascia il ruolo da opinionista? La verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Di recente si è parlato della possibilità di non vedere più Tina Cipollari, storica presenza a Uomini e Donne, come opinionista. Nella stagione appena conclusa non si è potuto fare a meno di notare la sua assenza in diverse puntate, ma la mancata partecipazione è stata prontamente chiarita.

LEGGI ANCHE -> “Tale e Quale Show”, le prime indiscrezioni: spuntano due nomi stellari

Tina è stata impegnata per alcune settimane con un trasloco, dopo aver preso la decisione di lasciare la Capitale per trasferirsi a Firenze insieme al compagno Vincenzo. Uno spostamento non semplice che ha richiesto tempo e impegno. Per questo motivo l’opinionista si è trovata costretta a saltare alcuni appuntamenti di lavoro.

Questo cambiamento radicale la porterà lontano dal programma che la lanciò nel mondo televisivo vent’anni fa? La risposta è negativa, Tina Cipollari non lascerà Uomini e Donne. La sua presenza è stata riconfermata anche per la stagione 2021-2022 e al suo fianco ci sarà ancora una volta Gianni Sperti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Ilary Blasi senza Francesco Totti all’evento più importante, i dettagli

Ad annunciarlo è Dagospia che ha comunicato la notizia presa dai piani alti di Mediaset. L’opinionista continuerà a partecipare alla trasmissione nella quale da anni ricopre anche il ruolo di intrattenitrice, specialmente se affiancata a Gemma Galgani, altro voto che ritornerà nello studio di Cinecittà.

LEGGI ANCHE -> Da “Uomini e Donne” a “Temptation Island”, ex corteggiatore scuore il villaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Sebbene abbia affrontato alcuni cambiamenti nella sua vita, Tina non ha nessuna intenzione di viverli anche in ambito lavorativo. Il pubblico la rivedrà a Uomini e Donne a partire da settembre.