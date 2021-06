“The Queen”. Valentina Muntoni, la FOTO sul web che non lascia nulla all’immaginazione

Valentina Muntoni. La stilista e influencer pubblica scatti su Instagram misteriosi ma totalmente senza veli. I fan sono in delirio

Valentina Muntoni è una stilista e influencer che promuove la sua immagine in maniera decisamente singolare e differente rispetto alle sue colleghe. La giovane imprenditrice, infatti, pubblica pochi scatti. Le foto non sono rilasciate in maniera compulsiva e spasmodica e non la ritraggono quasi mai in volto.

Dando una rapida occhiata alla sua bacheca su Instagram, è possibile notare che le immagini che propone abbiano una velleità artistica, immortalando spesso solo particolari della sua figura longilinea. Si scorge il profilo del piccolo seno, contenibile nella proverbiale coppa di champagne, il ventre piatto, le gambe affusolate, la schiena e il tornito lato B. Scorgere il suo volto è una rarità.

Quale nuovo post ha voluto condividere con i suoi follower?

Valentina Muntoni: l’anticipo d’estate che fa alzare la tamperatura

Valentina Muntoni è un nome affermato nel fashion system. Insieme all’amica e collega Stephanie Cara Bennett ha lanciato il brand di abbigliamento femminile Rat & Boa. Il successo è divampato in poco tempo, facendo diventare la marca un piccolo cult, super gettonata anche da nomi importanti del jet set internazionale. Kylie Jenner ha indossato la scorsa estate, per esempio, uno slip dress maculato firmato dal duo Muntoni-Bennett.

Rat & Boa trae ispirazione da una citazione di una frase della cantautrice Stevie Nicks che ha descritto il rapporto con il suo compagno come la relazione tra un topo e un boa constrictor.

Il profilo di Valentina Muntoni è attualmente seguito da 357mila follower. L’ultima foto condivisa la ritrae in un anticipo d’estate. Le temperature afose degli ultimi giorni hanno invitato tutti a scoprirsi e a godere del primo mare nella calda stagione. La nota stilista ha indossato unicamente un mini slip, ritratta in una posa sensuale che mette in evidenza la sua forma strepitosa. Un timido raggio di sole le bacia il volto, i capelli sono avvolti da un lungo foulard che le copre interamente la testa e si poggia sulle sue rotondità.

Tanti commenti di plauso dai fan: “The Queen”, “Sei una dea”, “Spettacolooooo”, “Amazing”, “Absolutely gorgeous”, “Break the internet”.