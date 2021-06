Valentina Vignali in accappatoio mostra il suo lato più bello – FOTO

Valentina Vignali direttamente dal bagno di casa sua, si presenta in accappatoio e mostra il suo lato più bello. Fans a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali, la bellissima influencer in questa foto ha raggiunto i 100 mila like. Lo scatto è di due giorni fa ma ancora adesso cattura le attenzioni del web. Bellissima, sensuale…indossa un bikini verde smeraldo lucido: slip a laccetti e triangolo. Insieme a lei, l’amica Giulia.

Bellissime entrambe, colgono l’occasione per fare una lista delle dieci cose da non dire alle ragazze alte. Un argomento che sta a loro particolarmente a cuore visto che sono alte Valentina 183 cm e Giulia 186 cm. Questa lista è stata molto apprezzata dal web, tante ragazze infatti si rispecchiano in quanto dichiarato dalla cestista.

Dalla foto in bikini a quella in accappatoio e mostra il lato più bello.

Valentina Vignali, il lato più bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Direttamente dal bagno di casa, la Vignali pensa bene di scattarsi una foto in accappatoio. Seppur ben chiuso, il vedo non vedo crea una celestiale visione ed un gioco sensuale non di poco conto.

Coglie l’occasione – da perfetta influencer – per condividere il segreto dei suoi capelli così corposi e splendenti: “Erano anni che non avevo i capelli così lucidi forti e sani! No extension tutto vero” scrive la Vignali riscuotendo tantissimo successo.

In tanti ad apprezzarla come sempre. La Vignali mostra il suo lato più bello, quel sorriso contagioso che ammalia e che colpisce. Un sorriso radioso che illumina persino le giornata più buie, basta poco per diffondere il buonumore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Autoironica come poche, questa foto è un concentrato di ironia, comicità…una faccia buffa che però non può occultare il fisico prorompente e quel fondoschiena tondeggiante, da capogiro.