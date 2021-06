Ragazzo precipita dal quinto piano di un hotel e muore: indagini in corso

Questa mattina, un giovane turista di 22 anni è morto dopo essere precipitato dalla balaustra al quinto piano di un hotel di Venezia.

Un giovane turista è morto dopo essere precipitato dalla finestra al quinto piano di un hotel. La tragedia si è consumata questa mattina a Venezia. Il corpo ormai privo di vita del ragazzo, un 22enne slovacco, è stato rinvenuto in un cortile interno della struttura ricettiva, presso cui sono arrivati i soccorsi e la polizia. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico del 118. Sull’accaduto stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti gli agenti della Squadra Mobile.

Tragedia a Venezia nella mattinata di oggi, martedì 15 giugno, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano dell’Hotel Bauer, uno degli alberghi più lussuosi e rinomati del capoluogo veneto.

Il giovane, un turista slovacco di 22 anni, sarebbe caduto nel vuoto da una balaustra finendo in un cortile interno della struttura ricettiva. Qui, scrive la stampa locale e la redazione de Il Corriere Veneto, è stato ritrovato esanime con indosso solo indumenti intimi.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’equipe medica alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Venezia ed i colleghi della scientifica. Le forze dell’ordine stanno provvedendo a tutti gli accertamenti del caso per ricostruire cosa possa essere accaduto al giovane.

Non è ancora chiaro se possa essersi trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario da parte del 22enne. Da chiarire anche se il giovane sia precipitato dalla finestra della stanza in cui alloggiava e le ragioni per le quali si trovava nel capoluogo veneto, circostanze ora al vaglio degli investigatori