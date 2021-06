Accadde oggi, Il 16 Giugno. Giovanni Paolo II proclama santo Padre Pio

Accadde oggi. Il 16 Giugno è il 167° giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 16 Giugno è il Bloomsday, commemorazione che si tiene annualmente in Irlanda ma anche in altre parti del mondo per celebrare lo scrittore James Joyce.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1586 – Maria Stuarda, regina di Scozia, riconosce Filippo II di Spagna come suo erede

1779 – La Spagna dichiara guerra al Regno Unito ed inizia l’Assedio di Gibilterra

1836 – Inizio del movimento politico sociale Chartista

1846 – Il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto Papa con il nome di Pio IX

1884 – Le prime montagne russe degli Stati Uniti iniziano a funzionare a Coney Island, New York

1890 – Nasce l’attore comico inglese Stan Laurel (Stanlio in Italia)

1829 – Nasce Geronimo, capo apache, condottiero nativo americano

1903 – La Ford diventa una società per azioni

1904 – Giornata di ambientazione dell’ “Ulisse” di James Joyce

1934 – Nasce l’economista statunitense, premio Nobel, William Forsyth Sharpe

1942 – Nasce il campione di motociclismo Giacomo Agostini

1944 – 1.488 operai genovesi vengono deportati nel campo di concentramento di Mauthausen

1952 – La Camera dei Deputati italiana approva l’adesione del paese alla CECA

1955 – Papa Pio XII scomunica il politico argentino Juan Domingo Perón

1963 – Valentina Tereškova è la prima donna nello spazio

1971 – Nasce il rapper statunitense Tupac

1978 – Esce nelle sale il film cult con John Travolta e Olivia Newton John, “Grease – Brillantina”

1982 – Muore Achille Lauro, armatore, politico e dirigente sportivo italiano

1988 – Muore il fumettista Andrea Pazienza

2002 – Papa Giovanni Paolo II proclama santo Padre Pio da Pietrelcina

2006 – Arrestato per ordine della procura di Potenza, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso, Vittorio Emanuele di Savoia (primogenito maschio dell’ultimo re d’Italia Umberto II di Savoia)

2008 – Muore lo scrittore italiano Mario Rigoni Stern

2017 – Muore il politico tedesco Helmut Kohl

2019 – Blackout in Argentina e Uruguay: 48 milioni di persone restano per diverse ore senza luce