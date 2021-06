Amadeus l’addio inaspettato, finisce tutto. Il retroscena

Amadeus in tv: lo stop che nessuno vuole e la notizia che fa dare un sospiro di sollievo ai fan. Tutti i dettagli

Amadeus ed i suoi “I Soliti ignoti” resistono ancora nel palinsesto Rai. Lo show di Rai 1, infatti, è uno dei programmi più amati della televisione italiana e nonostante sia arrivato alla sua decima edizione continua a raccogliere il pubblico delle serate Rai.

Il conduttore siciliano dimostra anche in questo di essere amatissimo. Tutte le sue conduzioni restituiscono numeri importanti e anche l’ultimo Festival di Sanremo, nonostante le difficoltà del caso, lo ha dimostrato.

Ma pare che ora sia arrivato il tempo di fermarsi. Finisce tutto per Amadeus. I cambiamenti sono in arrivo.

Amadeus, cosa succede da qui a poco

Vedremo Amadeus ed i suoi “I Soliti ignoti” ancora per un po’ di giorni, poi gli amanti del gioco che trasforma in detective per una sera i concorrenti dovranno dire addio al quiz. Tempo d’estate, di vacanza e di risposo per il conduttore che si fermerà per un po’ di tempo.

Un addio inaspettato? Nient’affatto! Come è solito di questi tempi, la programmazione classica volge al termine e si lascia spazio a programmi easy. Cosa vedremo al posto de “I soliti Ignoti”? Uno dei programmi televisivi dell’estate tra i più amati: “Techetechetè”, il mix che riporta sul piccolo schermo alcuni spezzoni delle vecchie trasmissioni Rai e non solo come una piccola macchina del tempo.

E a settembre? Amadeus pare essere già confermato con il ritorno del gioco a quiz. La data d’inizio dovrebbe essere fissata per il 13 settembre. Nel mentre però forse c’è un retroscena che i più non sanno. Questa estate ci sarà una piccola “incursione” dell’amato presentatore siciliano sul piccolo schermo.

Lo vedremo, infatti, in un programma dedicato alla musica degli anni settanta e ottanta, un po’ conduttor e un po’ dj per almeno due puntate. Ancora si conoscono pochi dettagli ma i suoi fan possono già gioire da ora.