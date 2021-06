Ad un mese dalla fine di “Amici20”, un insegnante torna a parlare. Ecco cosa rivela sul suo profilo Instagram ai fan, i dettagli

“Amici20” è terminato da un mese ma sono ancora molti coloro che parlano del programma. Il talent ha lasciato un ricordo indelebile ai telespettatori e a coloro che hanno vissuto da vicino la trasmissione.

Allievi, corpo di ballo, insegnanti, autori. Ognuno ha lasciato qualcosa al pubblico che non vede l’ora di rivedere le porte della scuola aperte per la prossima stagione. Per il momento non ci sono molte informazioni al riguardo, una cosa è certa: stanno per iniziare i provini per i nuovi concorrenti.

“Amici20”, il messaggio di un insegnante – FOTO

Dopo un mese dalla finale è proprio l’insegnante più burbero a parlare. Rudy Zerbi, il tutor di canto, ha da qualche ora lasciato un messaggio su Instagram che lascia tutti senza parole.

Ha pubblicato una foto della vincitrice e del secondo classificato sdraiati che si abbracciano ed ha scritto: “Un mese fa esatto la finale di Amici (sì, questa foto non l’avevate mai vista, l’ho scattata, dimenticata e ritrovata adesso nel telefono in un momento di nostalgia)”.

Anche l’insegnante più severo ha deciso di dire la sua dopo trenta giorni dalla fine. I fan non hanno perso occasione di commentare in modo scherzoso: “Rudy sei sottone come noi ammettilo”. E poi ancora: “Sei il mio preferito”.

Anche se apparentemente sembra un uomo tutto di un pezzo, anche Rudy Zerbi ha un cuore d’oro e gli allievi che lo hanno conosciuto lo sanno.

La foto di Sangiovanni e Giulia è diventata virale e fan se la tengono stretta. La coppia, durante la finale, ha emozionato il web che non vede l’ora di rivederli insieme in altri programmi. Per il momento, però, hanno una carriera da portare avanti.