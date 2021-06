“Amici”, la cantante lascia per sempre la musica: il motivo colpisce

La cantante di “Amici” ha deciso di lasciare la musica, il motivo ha dell’incredibile. La sua vita sta cambiando per sempre.

Martina Stavolo è un ex cantante della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, ha deciso di abbandonare la sua musica per dedicarsi alla sua vera passione. La donna ha raccontato la sua decisione a Fanpage: “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”.

Martina dopo la notorietà ad “Amici” e dopo il divorzio è di nuovo felice ma spera di incontrare la persona giusta con la quale trascorrere la vita. L’ex cantante non si pente delle sue scelte, farebbe ancora tutto ma in modo diverso.

Martina abbandona la musica per fare la psicologa

Martina Stavolo, 12 anni fa è entrata a far parte della scuola di “Amici 8” nella categoria canto. Durante le puntate dello show si è fatta valere mostrando a tutti il suo innato talento e per il suo carattere, forte e deciso.

Nell’edizione nella quale ha partecipato Martina, vinse lo show Alessandra Amoroso in finale con Valerio Scanu. Durante il serale, Martina si guadagnò il settimo posto e venne eliminata all’ottava puntata. Martina ha raccontato di essere cresciuta, di aver maturato una diversa consapevolezza e di aver capito cosa vuole fare da grande, ovvero la psicologa.

Stavolo ha deciso di cambiare vita perché desiderosa di trovare un suo equilibrio, si è confidata con la famiglia, ha chiarito che il mondo dello spettacolo e della musica per lei fosse troppo faticoso. L’ex cantante deve moltissimo al talent, non si pente di come siano andate le cose e ha fatto tesoro della bellissima esperienza che ha vissuto con i suoi compagni di viaggio anche durante i concerti.

Martina si era già iscritta a psicologia prima di entrare nella scuola di “Amici”, ha messo in stand-by gli studi per dedicarsi alla musica e dopo l’esperienza che ha vissuto, a 26 anni, ha deciso di ricominciare a studiare. E’ felicissima della sua scelta dal momento che la psicologa è un lavoro che ama e che le riempie le giornate.