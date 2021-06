Arisa dopo l’addio al fidanzato, c’è un nuovo futuro

Arisa ricomincia dopo la fine della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. Ecco cosa le aspetta e quale sarà il suo mantra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa dopo un lungo periodo di tira e molla ha detto definitivamente addio al suo fidanzato, Andrea Di Carlo. La notizia si è diffusa a macchia d’olio e ha messo la parola fine ad un rapporto forse già logorato.

Nel periodo della partecipazione della cantante a Sanremo, infatti, i due si erano allontanati per poi riunirsi. Pareva che tutto si era sistemato ma evidentemente non era così.

Forti le parole che Arisa ha usato verso il suo manager: “Non sono nata per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno“.

Insomma il motivo della rottura appare chiaro dalle parole della cantante lucana che dopo la sofferenza ha detto, chiacchierando con i suoi fan, “Ora sto bene”. Ora per lei un nuovo futuro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, aria di crisi? Il commento che solleva il dubbio

La nuova Arisa: il futuro e gli obiettivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Conduttore RAI molla tutto e diventa prete. La notizia clamorosa

Un’estate tutta da vivere quella che attende Arisa. La cantante dopo tante soddisfazioni professionali con la partecipazione al Festival di Sanremo e ad “Amici” come insegnante, è pronta a lasciarsi alle spalle la delusione amorosa, e si dice serena e appagata.

Anche dal punto di vista fisico ha risolto le sue insicurezze, Arisa ora non vede l’ora di tornare a cantare, fare i live e vedere da vicino i suoi fan. Per lei oggi la felicità sta nelle piccole cose, come un aperitivo con gli amici che dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto non è più scontato.

“Mi piace pensare che i momenti brutti siano solo momenti e che se mi metto di buona lena posso cambiare le cose – ha detto la cantante – abbiamo nelle mani la cosa più preziosa del mondo: il tempo. Se c’è passione (voglia) e tempo le cose possono cambiare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Questo sarà da oggi il suo mantra. In fondo, lei stessa ha ammesso di essere una persona buona: “Le questioni d’orgoglio e di forma le lascio a casa. Io voglio solo amare”.