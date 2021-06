“Atomica”, Matilde Brandi in bikini rosso: speciale da ogni latitudine – FOTO

La showgirl ed ex gieffina, Matilde Brandi cattura le attenzioni dei fan con uno scatto super affascinante in costume.

Probabilmente pochi o quasi nessuno ha assistito al meglio di una vip, fragile d’animo ma energica fuori. Parliamo di Matilde Brandi, protagonista assoluta dell’ultimo Grande Fratello Vip, tra lacrime di gioia e incomprensioni varie.

L’ex gieffina è reduce da un periodo abbastanza turbolento della sua vita, condito dalla separazione ufficiale dall’ormai ex marito, che ha scelto di abbandonarla a se stesso, senza cercare un minimo di confronto.

Ad oggi, la vip romana è in prova per riacquisire l’autostima perduta e in seguito all’ultimo scatto via social sembra che abbia preso la giusta direzione. Matilde ha scelto la meta vacanziera di Ischia, sempre molto legata a quell’isola, sin da piccola e affascinata dalle attrazioni turistiche, prese d’assalto, ogni anno, da milioni di viaggiatori

Matilde Brandi in costume strappa likes su Instagram: una posa da incorniciare

