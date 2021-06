Aurora Ramazzotti incinta? La reazione di Michelle lascia di stucco

Aurora Ramazzotti è incinta? Spunta un indizio sui social che lascia pensare e il web impazzisce all’idea proprio come Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è diventata da tempo un personaggio pubblico molto seguito dal web e in particolare su Instagram dove possiede due milioni di follower.

Alla giovane influencer piace scherzare e condividere con i fan anche video divertenti e dirette curiose, non solo foto più osé. Affronta spesso temi importanti legati agli adolescenti e ai ragazzi. Ieri però ha spiazzato tutti: la Iena è incinta?

Aurora Ramazzotti incinta: la mamma impazzisce

E’ di qualche ora fa la notizia che sta già facendo il giro del web. Aurora Ramazzotti è incinta? Spunta una storia su Instagram che lascia pensare, ma a quanto pare è solo uno scherzo.

E’ la stessa influencer a pubblicarla, si tratta di una foto di Michelle Hunziker in lacrime pensando a quando diventerà nonna. “Piange da sola pensando a quando farò un figlio” scrive Aurora nella storia.

Tutti sanno che la figlia della conduttrice è fidanzata da qualche anno con Goffredo Cerza, anche lui molto giovane. Trascorrono molto tempo insieme e il ragazzo è ormai conosciuto dal web. I due, nonostante siano molto innamorati, per il momento non hanno nessuna intenzione di fare una famiglia. E’ ancora molto presto ma non escludono di farlo in seguito.

Michelle Hunziker arriverà sicuramente preparata quel giorno e sta già facendo le prove per il futuro. Dopo aver visto la storia, i fan sono impazziti e non vedono l’ora che arrivi il giorno in cui la presentatrice diventi veramente nonna.

Per altri invece è ancora troppo giovane per esserlo, anzi qualcuno allude al fatto che è lei a poter rimanere incinta di nuovo. Michelle e suo marito vogliono allargare ancora di più la famiglia? Non è da escluderlo.