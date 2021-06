“Ballando con le stelle”, ha vinto la quarta edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la quarta edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di una donna molto bella

“Ballando con le stelle”, il programma di Rai condotto da Milly Carlucci e dedicato alle sfide di ballo tra vip, è arrivato addirittura in Senato. Della trasmissione se ne è parlato in Commissione Giustizia a Palazzo Madama in relazione all’ormai noto Ddl Zan.

A citare il programma della Carlucci il professore di Comunicazione Sociale della IULM di Milano, Alberto Contri che ha scatenato un sacco di polemiche. “Nonostante il 95.5% delle famiglie italiane sia eterosessuale – ha detto – nella giuria di Ballando con le Stelle c’è una sovrarappresentazione di gay nella giuria”.

Dichiarazioni che fanno discutere a parte, in attesa della nuova edizione, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni. Vi ricordate chi ha vinto la quarta edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la prima edizione: oggi è così – FOTO

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della quarta edizione: tutto su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Elena Vandone (@mariaelenavandone_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la seconda edizione: oggi è così – FOTO

La quarta edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Maria Elena Vandone e Samuel Peron che hanno conquistato l’80% delle preferenze del pubblico. Voi ve lo ricordate? La giornalista, attrice e showgirl ha conquistato il pubblico di Rai 1 e ha praticamente sbaragliato i suoi sfidanti.

Un’artista poliedrica che dopo una serie di ruoli in tv decide di mettersi alla prova con “Ballando con le Stelle”. Ha avuto l’onore di lavorare anche con il grande Gianni Boncompagni nel programma “Bombay”, in onda su La 7.

Nel 2008 Maria Elena arriva direttamente alla conduzione de “I migliori anni” affianco a Carlo Conti oltre che comparire, nel ruolo di Beatrice Cenci in “Caravaggio”, la miniserie Rai. E poi ancora “Don Mateo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Elena Vandone (@mariaelenavandone_official)

Allontanatasi un po’ dalla televisione, lo scorso anno ha pubblicato nella collana Mondadori Electa il libro “Professional Smiler – L’arma del sorriso per affrontare il cambiamento”. Oggi è mamma di due splendidi bambini.