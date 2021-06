“Beautiful”, anticipazioni puntata 17 giugno: la resa dei conti

Beautiful, anticipazioni 17 giugno: Brooke capisce che è stata Quinn a caricare il video del bacio sulla cornice digitale.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge organizzare una festa di famiglia per celebrare il loro ricongiungimento. Poco prima del party, tuttavia, Donna ha scoperto il tradimento di Brooke e Bill tramite un video caricato da Quinn su una cornice digitale. Adesso che Donna sa che la sorella ha ceduto nuovamente alle lusinghe del marito di Katie, il segreto di Brooke è nuovamente in pericolo. Nel frattempo Flo ha deciso di andare a trovare Sally per offrirle il suo appoggio. Tra le due non scorre buon sangue, ma la Fulton sta cercando di stare accanto alla stilista nei suoi ultimi giorni di vita. Non sa che in realtà Sally non è affatto malata, ma ha montato l’intera storia della malattia incurabile per attirare l’attenzione di Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 17 giugno: Brooke affronta Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally continuerà a mentire a Wyatt così da poterlo tenere al suo fianco. Katie, che si trova inconsapevolmente tra due fuochi convincerà invece il marito Bill a partecipare alla festa di Brooke e Ridge. Quanto a Brooke, la Logan riuscirà a guadagnarsi l’appoggio di Donna ed insieme decideranno di non rivelare mai la verità sul bacio alla sorella minore. Intuendo che sia stata Quinn a caricare il filmato sulla cornice digitale, Brooke si recherà a casa Forrester per affrontare la Fuller e costringerla a cancellare il video che la incrimina.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 17 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.