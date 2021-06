Borghi più belli d’Italia, mete estive: Il borgo di Locorotondo

La Puglia è immensa e meravigliosa, ma in particolare c’è un piccolo borgo che si chiama Locorotondo che nasconde una bellezza unica

Locorotondo è un piccolo borgo che sorge su una collina. Le case sono tutte bianche caratteristiche della Puglia. Questo borgo è considerato tra i più belli d’Italia. Intorno al paesino ci sono tantissimi vigneti che creano il buonissimo vino del luogo. All’inizio della città infatti si trova la cantina vinicola locale fondata negli anni ’30. Il vino qui viene prodotto ancora come una volta, in modo tradizionale.

LEGGI ANCHE>>>Palinsesti Mediaset: brutte notizie per la D’Urso, Marcuzzi in forse

Locorotondo il borgo magico della Puglia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Francesco Renga, il cantante fa un importante annuncio: c’è la conferma

Il nome del borgo deriva dalla sua forma circolare. Le origini del borgo risalgono al secolo IX-IV a.C. S’ipotizzano origini greche. Nel 1195 si chiamava Rotondo il borgo, alcuni documenti lo attestano. Negli anni 300 diventa casale per Baroni e Monaci. All’interno del borgo si trovano le caratteristiche masserie, vigneti, trulli e anche boschi. Un luogo che incarna alla perfezione la bellezza mediterranea. Tutto nel borgo è di colore bianco, il che da una sensazione quasi paradisiaca. Ci sono moltissimi balconi a Locorotondo, è una sua caratteristica particolare. Da visitare a Locorotondo ci sono molte costruzioni secolari. A partire dalla Chiesa Madre di San Giorgio, costruita nel 1790 e 1825.

All’interno si può osservare uno stile rinascimentale e barocco. Un’altra chiesa più semplice e vicina è quella di San Nicola costruita nel 1660. Oltre le chiese sono anche i palazzi ad essere fonte d’interesse turistica. Come il Palazzo Morelli. Costruito nel 1819 in stile barocco pugliese. Imperdibile il giardino della Masseria Ferragnano. La vista che si ha dall’alto di Locorotonfo sui vigneti e la campagna circostante è mozzafiato. Il borgo nella Valle D’Itria nasconde poi alcune spiagge imperdibili e magiche. Rimangono incastonate tra i lati del borgo dando vita a scorci indimenticabili. Il mare rimane a 410 metri dal borgo. Si raggiunge in auto o a piedi in base alla posizione.

Vicino a Locorotondo si trova un’altro borgo bellissimo e imperdibile della Puglia. Si chiama Polignano a Mare. Se ci si trova a Locorotondo una tappa a Polignano è doverosa. Il mare è un incanto e ci sono dei luoghi indimenticabili. Ci sono alcuni ristoranti che si trovano a picco sul mare per una cena romantica e unica.