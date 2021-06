Carolina Cristina Casiraghi ha appena sconvolto tutti condividendo uno scatto mostruoso sui social network: la nota influencer è completamente nuda.

Carolina Cristina Casiraghi è una degli astri nascenti sul web: la nota influencer sta sfruttando al meglio i social network e sta deliziando tutti condividendo fotografie via via sempre più bollenti. Bionda, sguardo magnetico e fisico da urlo: l’imprenditrice modella non ha praticamente punti deboli e sa come incantare la sua platea.

Questa volta, però, la Casiraghi ha davvero esagerato condividendo una fotografia da arresto cardiocircolatorio. La milanese è praticamente nuda e non indossa alcun tipo di copertura. I suoi numeri continuano a crescere: nonostante ciò, Carolina Cristina qualche tempo fa dichiarò di non amare l’appellativo di influencer e di aver iniziato a condividere sul web soltanto per gioco e senza alcuna strategia.

Carolina Cristina Casiraghi totalmente nuda: lo scatto blocca il web

Carolina è sempre una gioia per gli occhi: le sue fantastiche fotografie fanno sempre il giro del web con una velocità imbarazzante. Questa volta la nota influencer (anche se non ama essere catalogata in questa categoria) ha piazzato online uno scatto in cui non indossa praticamente niente.

Il suo corpo nudo lascia i followers senza fiato. Le sue forme sinuose e il suo lato A prorompente fanno girare la testa: per non incorrere in censura, la milanese ha celato alcuni punti “pericolosi” con un editor ricalcando di giallo con gli strumenti di modifica. “Woow meravigliosa”, “Tesoro sei incantevole”, “Sei un capolavoro”, “Bellissima complimenti”, si legge tra i tanti commenti.

La Casiraghi, qualche giorno fa, aveva già sorpreso tutti condividendo uno scatto in cui era di spalle: il suo didietro marmoreo lascio di stucco i seguaci.