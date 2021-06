Conduttore RAI molla tutto e diventa prete. La notizia clamorosa

Un noto conduttore e volto amatissimo della RAI ha deciso di cambiare totalmente stile di vita e diventare prete. La notizia ha destato molto clamore

La vita è sicuramente un insieme di variabili straordinarie e, spesso, non prevedibili. A volte esse comportano delle svolte drastiche che non sono sempre comprensibili alla massa ma che s’incastrano perfettamente nel percorso che ognuno sceglie per se stesso.

Tenendo presente, dunque, come l’esistenza di ognuno di noi possa subire alterazioni significative da un momento all’altro, ha fatto indubbiamente discutere la decisione di un noto conduttore RAI che, sentendo nel proprio profondo una “chiamata” verso altre esperienze, ha mollato tutto e ha deciso di intraprendere la via verso il sacerdozio, facendosi prete. Di chi siamo parlando?

Noto conduttore RAI diventa prete. La sua storia

Fabrizio Gatta è il conduttore RAI che ha deciso di prendere i voti. Ha imperversato sulle reti della tv di stato per oltre venti anni. Sul canale ammiraglio della RAI ha condotto in passato “Linea Blu” e “Linea Verde” (prima con Elisa Isoardi, poi con Eleonora Daniele), programmi improntati sulla divulgazione culturale e la sensibilizzazione della riscoperta del territorio nazionale, strizzando l’occhio alle questioni ambientali.

É stato presente con la sua professionalità durante il concorso di Miss Italia fino al 2002, partecipando alle Anteprime con Manila Nazzaro, Gloria Bellicchi, Roberta Capua, supportando i presentatori Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.

Il suo debutto televisivo avvenne su Rai Uno dove, nel 1996, condusse il Concerto dell’Epifania, che ha presentato anche nelle otto successive edizioni con Annalisa Mandolini, Ilaria Moscato, Annalisa Manduca e Lorena Bianchetti.

Fabrizio Gatta, già nel 2013, aveva deciso di chiudere definitivamente con la carriera televisiva, avendo avuto una vocazione tardiva in età adulta. Nel 2019 si è laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 2020 è ordinato diacono presso la Diocesi di Ventimiglia-San Remo. Il prossimo dicembre 2021 avrà il ruolo di presbitero.

“Avevo successo, belle auto, belle donne. Non mi mancava nulla” – ha detto l’ex conduttore – “Vivevo quel senso di onnipotenza che dà la notorietà. Ma mancava qualcosa”.