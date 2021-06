La carismatica modella Carolina Stramare si diletta in una coreografia mozzafiato, scoprendosi nel bikini bianco è una creatura “divina”.

La meravigliosa modella genovese Carolina Stramare si è esibita nella tarda mattinata di oggi, 16 giugno 2021, in una coreografia che riesce in breve tempo a mozzare il fiato dei suoi 239mila follower. Direttamente dalle spiagge della costa toscana, la ventiduenne ed ex “Miss Italia“, alle prese con un lavoro di shooting intrapreso in spiaggia e documentato già in parte nella giornata di ieri, aveva riservato per adesso il suo momento migliore.

Carolina Stramare divina in bikini, esibisce le movenze di “un angelo”

