“Chiamate il 118”, Elisabetta Gregoraci sfonda il web: il micro costume è cucito addosso – FOTO

Elisabetta Gregoraci è una bellezza da far invidia: il suo ultimo scatto in bikini ha raccolto una valanga di apprezzamenti

Ormai gli utenti non hanno più parole per descrivere la bellezza di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, che negli scorsi giorni si è goduta alcuni momenti di relax in barca, ha allietato i suoi followers attraverso una compilation di scatti in bikini, di fronte ai quali è impossibile non capitolare. La modella, particolarmente stressata a causa dei suoi numerosi impegni, ha scelto di prendersi qualche giorno di vacanza da dedicare interamente a suo figlio.

Grazie al mare, alla compagnia delle amiche e di Nathan Falco, la Gregoraci sembra essere rinata. Ad attenderla, fra poche settimane, ci sarà l’esperienza di “Battiti Live“, lo show musicale itinerante che la vedrà impegnata alla conduzione. Elisabetta, nel frattempo, ne sta approfittando per concedersi ancora un po’ di relax. Le sue ultime foto, che la ritraggono in costume, hanno mandato il web in tilt: l’ex gieffina è meravigliosa!

Elisabetta Gregoraci sfonda il web: il micro costume è cucito addosso

