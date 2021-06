Elodie inarrestabile sui social network: la cantante continua a postare scatti infuocati su Instagram mostrando le sue curve da urlo.

Elodie sarà una delle protagoniste della nuova edizione di ‘Celebrity Hunted’: oltre alla cantante ci saranno Stefano Accorsi, Achille Lauro, Boss Doms, Diletta Leotta e Myss Keta. I personaggi in gioco cercheranno di ‘fuggire’ e di non farsi prendere. Per non farsi trovare, i protagonisti dovranno mantenere l’anonimato.

I fans della cantante attendono con trepidazione l’inizio del programma, fissato per il 18 giugno su Amazon Prime. La romana, in ogni modo, continua a far sognare i suoi followers con contenuti esplosivi e spettacolari sui social network. La 31enne, poco fa, ha piazzato online un post che contiene uno scatto favoloso e un video fenomenale.

Elodie, e il reggiseno? Aperture mostruose: la cantante infiamma il web

