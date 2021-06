Martina Stella è in dolce attesa per la seconda volta. L’attrice ha rivelato la data e il sesso del bebè in arrivo.

Radiosa, sorridente e felice come non mai. Negli occhi di Martina Stella si legge ancora l’emozione per la scoperta della sua dolce attesa. Mamma di Ginevra, l’attrice darà alla luce un altro bebè. Sposata con Andra Manfredonia dal 2016, ha rivelato come da tempo avessero il desiderio di allargare la loro famiglia.

“Lo volevamo, abbiamo aspettato un po’ proprio perché teneva molto a stabilire un bel equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa di casa”, le parole dell’attrice.

Martina Stella mamma bis: il pancione cresce

