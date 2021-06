Francesca Manzini, il video in bikini fa impazzire il web. Il bagno in piscina cattura l’attenzione dei fan, che l’ammirano estasiati

Talento multiforme quello di Francesca Manzini, abile comica ed imitatrice, la cui popolarità è prepotentemente esplosa in seguito alla conduzione di “Striscia la Notizia” al fianco del mitico Gerry Scotti.

Non solo comicità, ma anche straordinario intrattenimento, tale da renderla un’ottima presentatrice televisiva e radiofonica, tra le altre cose con esperienze anche nell’ambito della recitazione.

Una grande improvvisatrice, che ha saputo colpire con le più fedeli imitazioni e la spontanea simpatia che la contraddistingue. Qualità ineguagliabili, accompagnate ad una bellezza fuori dal comune: la comica ha stregato il pubblico con la sua favolosa immagine.

Perfettamente esibita nell’ultimo video postato su Instagram, dove l’imitatrice sfoggia il suo fisico in bikini, in un tuffo che ha sedotto il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Stefano De Martino senza freni: a breve l’annuncio che tutti aspettavano

Francesca Manzini, in bikini ammalia i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

LEGGI ANCHE—> “Amici”, la cantante lascia per sempre la musica: il motivo colpisce

Occhi profondi, sorriso splendente, curve mozzafiato, e simpatia imbattibile: per molti Francesca Manzini rappresenta il sogno proibito sul quale fantasticare. La comica fornisce un ottimo pretesto, pubblicando su Instagram un video in bikini che ha estasiato i fan, rimasti a bocca aperta davanti alla sua silhouette.

In un momento di relax da godersi in piscina baciata dalla luce solare, sfoggia tutta la sua sensualità in un tuffo con tanto di rincorsa che celebra la strabiliante fisicità dell’imitatrice. L’immagine in questione si imprime nella mente dei fan, in elogi rivolti alla loro dea, che in molti paragonano a un’attraente sirena.

Francesca Manzini aveva già stuzzicato i fan con un altro scatto in costume nei giorni scorsi, con la visuale sul mare al quale è rivolta, offrendo i suoi bellissimi lineamenti ai raggi del sole, che illuminano il suo viso e il décolleté esplosivo posto in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Sempre più amata e desiderata, il suo successo cresce costantemente in televisione e sui social, dove per alcuni utenti diventa un’irresistibile tentazione.