Si vocifera che Francesco Chiofalo possa essere il nuovo tronista di Uomini e Donne, lui si dichiara single ma è in partenza per una vacanza con una sua vecchia conoscenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

È stato spesso al centro dell’attenzione mediatica per i risvolti delle sue relazioni, in particolare ha fatto molto parlare la sua ultima storia con Antonella Fiordesini. Oggi Francesco Chiofalo si dichiara single e secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere stato scelto da Maria De Filippi come tronista per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram vanta più di 1 milione e mezzo di followers e proprio attraverso alcune domande poste dai suoi seguaci ha fatto sapere di essere in partenza e che non sarà da solo.

Insieme a Chiofalo un’ex corteggiatrice: chi è lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Francesco Chiofalo si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione al reality Temptation Island insieme all’allora compagna Selvaggia Roma. La sua simpatia lo ha portato ad acquisire un discreto seguito su Instagram dove negli anni ha avviato una carriera come influencer. Spesso al centro di polemiche per i suoi interventi chirurgici, le sue discutibili uscite e i numerosi gossip che lo hanno visto protagonista, Chiofalo continua tuttavia a condividere sul social la sua vita.

Lo ha fatto anche questa volta annunciando di essere in partenza per una vacanza in Puglia. Alla domanda “Partirai da solo?” ha risposto che sarà “ovviamente accompagnato da una ragazza“. La donna in questione è però una vecchia conoscenza. “È un’amica, la conosco da parecchi anni“, ha sottolineato.

Lei non è una sconosciuta stando alla descrizione data da Francesco, ha partecipato infatti ad alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne. Non ha voluto fare nomi sebbene non abbia escluso che i due si sarebbero potuti far vedere proprio sui social in questi giorni. Il pubblico scaltro ha notato però una particolare presenza in Puglia che rispetterebbe il quadro descritto da Chiofalo.

La ragazza in questione sarebbe Federica Spano, ex corteggiatrice, che si trova proprio nello stesso luogo dell’influencer. Coincidenza o si tratta proprio di lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica! (@federicaa_spano)

Per i più curiosi la risposta potrebbe arrivare in tempi brevi proprio dagli account social dei due.