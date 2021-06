L’influencer ha svuotato il sacco e ha ammesso la sua colpa sui social, una confessione che potrebbe essere incomprensibile per molti “buongustai”.

Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

La 26enne nativa di Viterbo è una delle maggiori influencer italiane con 537mila follower nella sua community Instagram. Giulia Cavaglia, che oggi è organizzatrice di eventi e modella, è però nota al pubblico per essere stata corteggiatrice e poi tronista a “Uomini e Donne”.

Felicemente fidanzata con il dj Federico Chimirri con cui convive in modo stabile, sembra essere ormai passata per lei la batosta della fine della relazione con lo youtuber Francesco Sole.

Tra shooting fotografici e giornate con le amiche, Giulietta è un modello per moltissime giovani che la imitano nel modo di vestirsi e seguono i suo consigli di skincare e trattamenti di bellezza.

Giulia Cavaglia seduce assieme al suo “nuovo amore”: bellissima!

Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Ieri sera Giulietta era a cena al ristorante ORO Restaurant Milano alle porte di Parco Sempione. Tacchi alti, minigonna color corallo ed una camicia bianca di chiffon aperta sul seno con trasparenza molto vistose sul décolleté.

Una serata tra donne assieme alla sua carissima amica Antonella Fiordelisi con cui solo lo scorso fine settimana è stata un paio di giorni presso il Relais Montemarino in provincia di Cuneo. Nell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram la vediamo raggiante e allegra, impavida anche nell’annunciare la confessione più inaspettata ai fan:

“Oggi ho tradito il bianco con il rosso. Perdonatemi 😂❤️” ammette Giulia con in mano il calice di vino oggetto della diatriba. Nulla di preoccupante dunque per il fidanzato che non ha da temere.

Antonella commenta lo scatto con un ironico “Brava la fotografa …😍😂😏 comunque stupenda”. Migliaia di like per lei in pochissime ore dalla condivisione e tanti messaggi carichi di affetto.