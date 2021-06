Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. Gli outfit pubblicati sul suo profilo Instagram hanno mandato in tilt i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis continua a conquistare i suoi cinque milioni di fans con post che ricevono sempre tantissimi apprezzamenti e consensi. Cinque milioni, come cinque gli anni che è nel mondo dello spettacolo. Tutto è cominciato quando ha visto per la prima volta Andrea Damante in televisione e ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine: per questo motivo prese la decisione di scendere le scale di Uomini e Donne per provare a corteggiarlo. Non sapeva che questa scelta avrebbe cambiato totalmente la sua vita e per sempre.

Giulia De Lellis conquista i suoi numerosi followers con l’ultimo video pubblicato su Instagram

Giulia è tornata sui social dopo il programma diventando prima una influencer, poi una modella e poi tante altre cose. Il fenomeno “GDL” è partito e non si è più fermato: è stata chiamata per numerosi lavori, sponsorizzazioni e addirittura spot pubblicitari. Ma è stato proprio il 2021 l’anno più fortunato per lei: infatti, nel giro di pochissimi mesi, l’abbiamo vista esordire prima come attrice e poi come conduttrice del già fortunato programma Love Island che sta riscuotendo un grandissimo e incredibile successo sui social. Ed è proprio ai suoi fans che ha fatto una richiesta nel suo ultimo post, riferendosi ai suoi numerosi outfit: “Voi quale preferite?”.

Tra una ripresa e l’altra, Giulia si sta godendo il sole e il mare insieme al suo meraviglioso staff e sta sfoggiando tantissimi abiti. Ed è proprio in un filmato che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, con un simpatico giochetto della tecnologia Giulia ha sfoggiato diversi abiti. Nel giro di pochissimi minuti il video ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti da parte dei suoi numerosi followers sui social.