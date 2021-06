Grande Fratello Vip 6, il grande rifiuto. Alfonso Signorini incassa un clamoroso no

Grande Fratello Vip 6. Fervono i preparativi per la nuova edizione del popolare reality. Toto scommesse sui prossimi partecipanti ma c’è chi ha rifiutato categoricamente

É recentemente calato il sipario su “L’Isola dei famosi”, consentendo di riaccendere i riflettori su un altro grande reality targato Mediaset. Stiamo parlando del “Grande Fratello” nella sua versione dedicata ai vip. La prossima edizione aprirà i battenti a fine stagione estiva. La data prevista è il prossimo 13 settembre. Saranno lunghi mesi di congetture riguardo i personaggi celebri che andranno a impreziosire il cast dei concorrenti in gara.

L’unica notizia certa, al momento, sembra quella che riguarda la sostituzione degli opinionisti in studio che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini. Al posto dei frizzanti Pupo e Antonella Elia arriveranno due donne attente, conoscitrici esperte dei meccanismi televisivi, stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Briganelli.

É caccia aperta ai nuovi partecipanti ma, nel frattempo, c’è chi rifiuta clamorosamente. Una famosa showgirl ha declinato l’invito. Di chi si tratta?

Grande Fratello Vip 6, il rifiuto che nessuno si aspettava

Classe 1971, Justine Mattera è diventata celebre nel nostro paese grazie ai suoi tratti particolari, molto simili a quelli dell’icona di Hollywood Marylin Monroe.

Nata negli Stati Uniti, è stata scoperta in Italia durante una vacanza studio a Firenze. Il produttore musicale Joe T. Vannelli le fece incidere un singolo che ottenne un discreto successo nelle classifiche italiane. Poi l’incontro con Paolo Limiti le cambiò per sempre la vita. Affiancò il conduttore e produttore televisivo durante la trasmissione pomeridiana “Ci vediamo in TV”, dal 1996 al 2003, facendola conoscere definitivamente al grande pubblico.

Successivamente iniziarono un legame sentimentale, culminato nel matrimonio, che non durò a lungo anche se l’affetto e la stima reciproci rimasero immutati nel tempo.

A quanto pare sarebbe proprio lei la vip ad aver detto no ad Alfonso Signorini. É trapelata la notizia che Justine Mattera ne avrebbe fatto una questione di cachet, giudicato troppo basso per averla tra le fila dei partecipanti. Inoltre, secondo il sito Dagospia, avrebbe detto che il programma sia troppo trash per i suoi gusti.

In realtà, la showgirl americana avrebbe addotto motivazioni importanti. La donna, infatti, è madre di Vivienne Rose e Vincent, ancora ragazzini, e non se la sente di allontanarsi da loro per troppo tempo.

É sposata oggi con Fabrizio Cassata, manager della Bauer, il quale non sarebbe d’accordo all’ingresso della moglie in un programma dove la privacy viene totalmente abolita.