Irina Shayk la FOTO davanti e dietro che spettacolo di bellezza

La top model Irina Shayk ha condiviso su instagram una serie di foto dove appare prima davanti e poi dietro

Irina Shayk è magnifica su instagram in alcuni scatti da lei condivisi. Nel primo è accucciata con tacchi a spillo e decolleté in vista, mostra le su gambe lunghissime. Nella seconda invece s’immortala le gambe da dietro e il lato B. Anche nelle stories compare con lo stesso look e scarpe. Infatti è una campagna promozionale per Tamara Mellon che fa scarpe e quelle che indossa la modella sono fatte anche da lei in collaborazione.

Irina Shayk diva e icona della moda per sempre

Irina è una delle top model più amate e richieste della moda. In particolare ha sfilato e scattato molto con la casa di moda Versace. In un’altro post la bella modella ha condiviso altri scatti emblematici della sua carriera fatti dal famoso fotografo Steven Meisel. La modella ha anche girato un video in stile influencer dove fa vedere alcuni outfit da abbinare alla sue scarpe in collaborazione con Tamara Mellon. Spiega tutti i suoi outfit in base alle sue preferenze e i suoi gusti. Oltre a fare video con gli abiti, la Shayk mostra anche la sua beauty routine mattutina. Le fan impazziscono per questo genere di contenuti. Vedere come una top model come Irina si sveglia la mattina e come si cura il viso è decisamente interessante. Più avanti la modella fa una masterclass dove spiega come essere una modella di successo e dispensa consigli.

Lei è sempre impeccabile e perfetta, fa questo mestiere da quando è una ragazzina. Non è stata facile la sua vita prima di diventare una top model di successo. La bella modella è infatti nata e cresciuta in un piccolo paese russo. Le sue origini sono più che umili, ha raccontato diversi anni fa in un’intervista che le mancava anche il cibo da mangiare a volte. Il padre è morto quando aveva solo 14 anni e lei è dovuta crescere in fretta e aiutare la famiglia. Ha frequentato un Collegio Economico dove ha studiato Marketing e poi è stata in una scuola di estetica. Proprio in quest’ultima scuola ha incontrato gli agenti che le hanno cambiato la vita per sempre.

Lei ha accettato immediatamente la proposta di lavorare nella moda perché sapeva che in quel modo avrebbe potuto provvedere alla sua famiglia con un supporto economico. Ha cominciato ad apparire sulle passerelle russe poi londinesi e anche a Parigi e Milano. Dalle sue prime copertine spicca il volo velocemente e diventa una delle più ambite modelle tra i marchi più famosi. Da Victoria’s Secret a Givenchy.