Laura D’Amore ha da poco condiviso uno scatto in cui indossa la sua divisa da lavoro: l’influencer è magnifica e bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Difficile trovare una donna bella e affascinante come Laura D’Amore. La nativa di Grottaglie è probabilmente l’hostess più famosa d’Italia: nel tempo, infatti, è diventata una delle influencer più apprezzate di Instagram. La classe 1982 ha realizzato uno dei sogni della sua vita: grazie al suo lavoro, infatti, viaggia con una certa regolarità. La pandemia di coronavirus ha influenzato ovviamente anche la sua vita, riducendo i suoi spostamenti. La tarantina fu la protagonista di uno spot di Alitalia pubblicato proprio qualche settimana fa. Giorno dopo giorno, la 39enne delizia sempre di più il suo bacino di utenza.

I numeri sono in crescita da settimane: al momento la pugliese vanta 791mila followers su Instagram. Laura, poco fa, ha condiviso un estratto della sua vita privata mostrando a tutti la sua divisa da lavoro. La D’Amore è sempre bellissima e il suo sorriso in particolare illumina il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elodie, il reggiseno? Davanti si apre ed è qualcosa di sublime, pazzesca – FOTO

Laura D’Amore, bellezza incredibile: un sorriso che illumina il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina Casiraghi stupisce tutti: senza veli su Instagram è stratosferica – FOTO

La D’Amore ha mandato in visibilio i suoi followers condividendo alcune fotografie bellissime su Instagram. La nota influencer è pronta per volare con la sua compagnia. Nelle foto Laura è ancora ‘a terra’: tramite didascalia invita i suoi followers a seguire le stories per vedere i suoi contenuti durante il volo.

Laura indossa la divisa da hostess e sfodera un sorriso meraviglioso che contagia davvero tutti. I suoi occhi sono magnifici come sempre e il suo sguardo pietrifica i seguaci. Tra le stores ha per l’appunto mostrato alcuni momenti del ‘volo’: la classe 1982 ha chiesto anche ai followers se vogliono maggiori contenuti sul suo lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La D’Amore a volte tende ad esagerare e pubblica fotografie che infiammano il mondo dei social network. La splendida hostess, qualche giorno fa, ha condiviso online alcune foto in bikini, con il décolleté piazzato proprio davanti all’obiettivo.